Le décès de Zack Snyder à travers le DC Extended Universe a été bref et malgré son départ soudain, il a marqué la franchise, au point de ne pas pouvoir avancer sans sa vision plus sombre et plus mature de ces héros, mais son départ a également laissé quelques doutes sur les projets qu’il avait. futur et on ne sait pas s’il continuera avec le DCEU et récemment Zack Snyder a parlé de Jeffrey Dean Morgan et ses projets futurs pour le personnage.

L’une des grandes surprises qu’il nous a présentées ‘Batman v Superman: l’aube de la justice ‘ voyait Jeffrey Dean Morgan dans le rôle de Thomas Wayne, tant de fans ont commencé à spéculer si le réalisateur avait l’intention de voir la version plus sombre de Batman de Thomas Wayne qui apparaît dans la bande dessinée de ‘Point de rupture’, même en ayant des doutes si cette version apparaîtrait également dans le film Flash solo sur lequel on travaille.

Lors d’une récente interview pour The Film Junkee, Zack Snyder a parlé de Jeffrey Dean Morgan et il a répondu quelle était la raison pour laquelle il avait choisi l’acteur pour ce rôle et a assuré qu’il n’était pas prévu de le voir comme Batman à l’avenir:

«Je ne pense pas que j’étais, même si je dirai que j’aime Jeffrey Dean, je l’ai choisi parce que j’aimais l’idée que Thomas Wayne était un peu dur, pas une proie facile. J’aime aussi la dualité que c’est la raison pour laquelle celui sur lequel ils se sont fait tirer dessus, vous savez, c’est qu’il n’a pas abandonné son portefeuille tout de suite. Il a essayé de se défendre un peu, ce qui, je pense, a hanté Bruce d’une certaine manière. “

En plus de ces mots, il a affirmé qu’il n’avait pas l’intention de le voir comme Batman à l’avenir et doute que cela se produise dans le film solo Flash, puisque nous verrons plus de versions de Batman, à la fois celle de Michael Keaton, Ben Affleck et même un aperçu de la version de Robert Pattinson.