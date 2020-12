Selon Apple, ce sont les meilleures applications de 2020. Il est important de mentionner que cette liste a été présentée en tenant compte de tous les appareils de la technologie Apple et en les divisant par catégories, donc peu importe si vous n’avez qu’un seul iPad. Très probablement, grâce à la pandémie, vous avez contribué à ce que Zoom, par exemple, devienne l’outil le plus utilisé pour la tablette en question. De même, vous avez peut-être joué un peu à Genshin Impact pendant votre temps libre. Qui sait?

Apple a présenté ses gagnants comme les meilleures applications de l’année.

Il est peut-être préférable de jeter un œil au résumé (cliquez sur les liens pour télécharger chaque application).

Le plus utilisé

Et cette année, il y avait également plusieurs applications tendance, qui ont obtenu le plus grand nombre de téléchargements d’utilisateurs. Ils sont listés ci-dessous (avec les liens respectifs vers leurs pages de téléchargement), Les goûts étaient assez variés, puisqu’il y avait des jeux en réalité augmentée aux cours de relaxation portables.

Caribu – Pour passer des appels vidéo sûrs et amusants. Pokémon Go – Pour devenir le meilleur entraîneur de la vraie vie. Traquez-les tous! ShareTheMeal – Développé par l’ONU. Nourrissez un enfant à faible revenu où que vous soyez. Shine – Méditation à emporter. Voulez-vous vous détendre? C’est la meilleure solution.

Ce sont les résultats du recensement d’Apple.

Non seulement Apple a annoncé ses meilleures applications de 2020, il nous a également donné un résumé de ce que nous avons entendu le plus. Voici comment accéder à votre année en musique!

