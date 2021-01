Les rapports initiaux parlaient de 20th Century Studios en tant que société responsable de la production et de la distribution du prochain film sur le mythique empereur français du XIXe siècle, réalisé par Ridley Scott. Cependant, l’affilié Disney a fini par abandonner le projet à la fin de 2020, le laissant momentanément sans ressources. Manzana est venu à la rescousse et cette semaine son acquisition de Musette, où le seul et grand Joaquin Phoenix jouera Napoléon Bonaparte.

Ridley Scott et Joaquin Phoenix, sur le tournage de Gladiator.

Selon une exclusivité de Deadline, Apple Studios a acquis les droits du drame historique Kitbag, s’engageant à le financer. En plus de la réalisation, Ridley Scott servira de producteur à travers sa société Scott Free, présidée par Kevin Walsh et avec laquelle Apple avait auparavant un accord télévisuel.

“Napoléon est un homme qui m’a toujours fasciné”, a déclaré Scott au journal. «Il est sorti de nulle part pour tout gouverner, mais en attendant, il menait une guerre amoureuse avec sa femme adultère Josefina. Il a conquis le monde pour essayer de gagner son amour, et quand il ne pouvait pas, il l’a conquis pour la détruire. Et il s’est détruit dans le processus.

Le titre du film vient d’un dicton anglais bien connu qui, traduit en espagnol, déclare: «Il y a un état-major dans le cartable [kitbag] de chaque soldat ». Sous cette référence, seront racontées les origines de Napoléon Bonaparte et son ascension accélérée pour devenir empereur des Français en 1804. Selon un synopsis largement répandu, ses vertus de stratège militaire et de visionnaire de guerre seront rappelées, mais aussi la manière dont sa relation instable avec Josefina de Beauharnais a influencé sa course au pouvoir.

Le lauréat d’un Oscar Joaquin phénix assumera le rôle-titre de Kitbag, sa première collaboration avec Ridley Scott en plus de deux décennies, depuis Gladiator (2000).

“Aucun acteur ne pouvait jouer Napoléon comme Joaquin”, a déclaré le cinéaste de 83 ans. «Il a créé l’un des empereurs les plus complexes de l’histoire du cinéma dans Gladiator [el trastornado Cómodo] et nous en créerons un autre avec son Napoléon. C’est un scénario brillant écrit par David Scarpa, et aujourd’hui, il n’y a pas de meilleur partenaire qu’Apple pour porter une histoire comme celle-ci à un public mondial.

Le financement de Kitbag, fourni par Apple, serait similaire à celui du thriller Émancipation, également abrité par la société Apple et avec Will Smith. Cependant, le chiffre ne serait pas du tout proche de celui correspondant à une autre propriété ambitieuse de la marque: le drame Les tueurs de la lune des fleurs par Martin Scorsese, dont le budget dépasse 180 millions de dollars (via).

Kitbag démarrera sa production début 2022 au Royaume-Uni. Avant cela, Ridley Scott n’a pas encore filmé Gucci au printemps de cette année et sorti The Last Duel le 15 octobre 2021.

Toño Guzmán J’ai une très mauvaise mémoire. Par solidarité avec mes souvenirs, je choisis de me perdre aussi. De préférence dans une salle de cinéma.