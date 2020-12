Selon Variety, Apple a entamé des négociations pour acquérir les deux premiers films d’animation de Skydance Animation intitulés “Envoûté”, et ‘La chance‘, des projets censés faire leurs débuts en salles avant de passer au streaming.

Auparavant, Paramount Pictures avait saisi la distribution de ces films produits par John Lasseter, avec «Luck» daté du 18 février 2022 et «Spellbound» le 11 novembre 2022. Cependant, on ne sait pas comment le nouvel accord les affectera. date de sortie.

«Spellbound» suit l’histoire d’une jeune femme qui doit briser le charme qui a divisé son royaume en deux. Le film sera réalisé par Vicky Jenson («Shrek») à partir d’un scénario co-écrit par Lauren Hynek et Elizabeth Martin («Mulan») avec Linda Woolverton («Le Roi Lion»). Pour le moment, il n’y a plus de détails sur le casting ou les personnages du film.

Concernant ‘Luck’, réalisé par Peggy Holmes, son histoire est centrée sur une malheureuse fille qui se heurte au monde inédit de la bonne et de la malchance et qui doit faire équipe avec des créatures magiques pour découvrir une force plus puissante que la chance elle-même. Le projet vient de John Lasseter et Holly Edwards, avec un scénario de Jonathan Aibel et Glenn Berger (trilogue «Kung Fu Panda», «Trolls»).