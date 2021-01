L’une des futures productions du DC Extended Universe (DCEU) qui attire le plus l’attention est la suite avec Jason Momoa, mais en raison de la situation actuelle, on pense qu’elle modifierait son intrigue, de telle sorte que “ Aquaman 2 ” pourrait être plus féministe.

On peut dire que la pression sur James Wan dans ce film est bien moindre que dans le premier opus, car de nombreux analystes n’étaient pas convaincus que le blockbuster DCEU était capable de surmonter la stigmatisation qui pèse sur le héros du titre.

Au cours des dernières années, le héros de DC était passé du statut de l’un des membres les plus puissants de la Justice League à celui de la cible de nombreux ridicules à travers le monde.

Les débuts en solo d’Arthur Curry ont remporté un énorme succès au box-office, ce qui en fait l’adaptation DC Comics la plus rentable de tous les temps, une performance impressionnante pour un super-héros qui avait tendance à être sous-estimé.

Maintenant que le tournage de la suite est prévu pour commencer dans les prochains mois et, malgré le fait que plus d’un million et demi de personnes ont exprimé leurs objections, Amber Heard est toujours à bord pour jouer le rôle principal féminin.

Cependant, il existe des rapports non confirmés qui indiquent l’inclusion d’un deuxième personnage féminin dans le scénario, afin de détourner l’attention d’Amber Heard.

Non seulement cela, mais une source très proche de Warner Bros. assure que “ Aquaman 2 ” pourrait être plus féministe, même si cela n’entre pas exactement dans les détails dans une vague déclaration qui attirera inévitablement les yeux de nombreuses personnes.

Évidemment, le film ne s’appelle pas Aquawoman, mais il est clair que plus de personnages féminins seront inclus puisque dans le premier opus, seules Mera et la reine Atlanna pouvaient être vues, joué par Nicole Kidman.

Il s’agira donc d’attendre, de voir que d’autres membres féminins pourraient rejoindre la suite, peut-être Tula, mieux connue sous le nom d’Aquagirl, ou Dolphin qui a été très bien acceptée par les fans dans ‘Young Justice’.