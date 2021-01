Grâce aux plateformes de streaming, les dix mois de la pandémie ont été un peu plus légers, dans cet esprit un plan ambitieux a été présenté, puisque Netflix sortira des films hebdomadaires en 2021.

Le service de streaming a de nouveaux films arrivant chaque semaine en 2021, et quelques grandes stars attachées à certains des titres.

Dwayne Johnson, Gal Gadot, Ryan Reynolds, Chris Hemsworth, Jason Momoa, Amy Adams, Dave Bautista et d’autres devraient apparaître dans les films originaux Netflix en 2021.

L’engouement pour ce que Netflix a en réserve pour cette année était déjà grand, mais la plateforme de streaming a publié un aperçu avec des images de certains et des titres qui seront disponibles cette année.

Le titre le plus attendu de la plate-forme de streaming pour 2021 est ‘Red Notice’. Le film met en vedette Dwayne Johnson, Ryan Reynolds et Gal Gadot, qui comptent tous parmi les acteurs les plus populaires de la planète.

Une autre grande première est “ Army of the Dead ”, réalisé par Zack Snyder, un film sur un vol de coffre-fort qui a lieu pendant l’apocalypse zombie, et avec Dave Bautista, en tant que chef de l’opération.

Le calendrier Netflix pour cette année comprend également les débuts en tant que réalisateur de Halle Berry et Lin-Manual Miranda, dans le cas de Berry, il s’agit d’une ancienne combattante qui souhaite reprendre sa carrière. Tandis que Miranda développera une comédie musicale mettant en vedette Andrew Garfield.

Netflix sortira des films hebdomadaires en 2021, et il est clair d’après la vidéo qu’il y a beaucoup à attendre tout au long de l’annéeBien sûr, cela ne comprend que les longs métrages et ne prend pas en compte la série originale des 12 prochains mois.

Nous devrons donc être attentifs aux premières de cette année, que vous trouverez avec plaisir ici sur Wipy TV.