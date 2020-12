Alors que le chef-d’œuvre de Francis Ford Coppola est une pièce immuable dans l’imagination d’innombrables cinéphiles, ce titre a de nouveau été sur toutes les lèvres pour plusieurs raisons. Celles-ci incluent la sortie d’une version définitive de la conclusion de la trilogie, mais il arrive aussi qu’une mini-série se concentre sur la production fascinante de Le parrain (1972), avec Armie Hammer.

Selon Deadline, Armie Hammer a été signé pour le prochain spectacle dans le rôle de Albert Ruddy, producteur de The Godfather qui – à l’époque – remuait ciel, terre et mer pour faire de ce film une réalité. La minisérie sera intitulée L’offre (“L’offre”) et deviendra le contenu original de Paramount Plus, la manière dont la plate-forme de streaming CBS All Access actuelle sera renommée, en anticipant son arrivée dans d’autres régions comme l’Amérique latine en 2021.

Composé de dix épisodes, The Offer sera basé sur les expériences vraies et jusqu’alors inconnues d’Al Ruddy en tant que leader productif du long métrage The Godfather, basé à son tour sur le roman policier homonyme de Mario Puzo. Le nominé aux Emmy Michael Tolkin (Escape at Dannemora) est répertorié comme scénariste pour la mini-série, aux côtés de Ruddy en tant que producteur exécutif. Le projet est également hébergé par Paramount TV Studios.

Jusqu’à présent, seul Armie Hammer a été confirmé pour le casting, mais sûrement beaucoup d’entre nous sont impatients de savoir quels autres acteurs seront ajoutés à l’avenir. Après tout, nous pouvons supposer que le casting majestueux du film original sera représenté sur le spectacle Paramount Plus. En ce sens, quel acteur serait chargé d’incarner le mythique Marlon Brando, incarnant à son tour l’emblématique chef de la mafia Vito Corleone? Pas de pression!

Réalisé par Francis Ford Coppola, The Godfather raconte les aventures de la famille du crime Corleone à New York entre 1945 et 1955, où le jeune Michael (Al Pacino) joue le rôle de soldat décoré en chef de cette organisation mafieuse. La production a remporté trois Oscars en 1973, dont celui du meilleur film.

Nous avons récemment vu Armie Hammer dans Rebecca de Netflix, et il reviendra bientôt sur grand écran avec Death on the Nile, réalisé par Kenneth Branagh.

Armie Hammer le parrain



Toño Guzmán J’ai une très mauvaise mémoire. Par solidarité avec mes souvenirs, je choisis de me perdre aussi. De préférence dans une salle de cinéma.