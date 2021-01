2021 est venu avec tout pour Armie Hammer qui traverse un scandale qui a commencé dans les réseaux sociaux dans lequel diverses attitudes non seulement violentes mais même avec des connotations cannibales envers ses partenaires sont soulignées.

Plusieurs personnes via Twitter ont mis en évidence à travers des fils les dizaines de captures qu’Armie Hammer aurait subies avec plusieurs femmes et les actions qu’il entreprendrait à leur encontre. Plus tard, la nouvelle a atteint divers médias parmi lesquels d’autres types de comportements étranges ont été montrés par l’acteur et qui, selon ces rapports, correspondent au fait de s’être récemment séparé.

Pour la première fois, l’acteur a parlé de ces accusations et a incidemment communiqué son départ du film qu’il tournerait avec Jennifer Lopez:

“Je ne répondrai pas à ces accusations de merde, mais au vu des attaques sur Internet contre moi, Je ne peux pas laisser consciemment mes enfants pendant quatre mois pendant que je tourne un film en République dominicaine. Lionsgate me soutient dans ce domaine et je leur en suis très reconnaissant. “ Via

Pour leur part, les représentants de Lionsgate ont également confirmé la nouvelle, notant que «Compte tenu de la proximité du début du tournage, l’acteur a demandé que son personnage soit à nouveau choisi. Nous le soutenons dans cette décision »

La carrière d’Armie Hammer n’a pas été exactement l’un des nombreux hauts et bas, mais la vérité est que les productions auxquelles il a participé n’ont pas non plus eu beaucoup de succès.

Commencé sur Développement arrêté dans une scène de deux secondes, mais plus tard, il a été amélioré jusqu’à ce qu’il atteigne Une fille bavarde, et puis c’est qu’il a joué les jumeaux Winklevoss dans Réseau social, puis ils arrivaient J. Edgar avec Leonardo DiCaprio, Le Ranger solitaire cela signifiait un grand échec pour Disney, L’Homme de l’ONCLE bande modérément reçue au box-office.

Miroir Miroir qui ne réussit pas non plus, Naissance d’une nation qui a fini par être presque en conserve après des problèmes avec son directeur. Jusqu’à ce qu’il vienne Appelez-moi par votre nom où il a été nominé pour un Golden Globe. La chose la plus récente qu’il a faite a été l’adaptation du roman par Rebecca pour Netflix, qui n’a pas non plus été très bien accueilli.

Marteau Armie



Sergio López Aguirre Stanley Kubrick a dit un jour “Pour avoir une vision plus large, voir non seulement de bons films, mais aussi des mauvais” évidemment je l’ai écouté dans le second et c’est très drôle.