Parler de l’univers étendu DC, c’est parler de Zack Snyder, puisque ce réalisateur est celui qui a lancé cette franchise avec ‘Homme d’acier’ et lui a donné ce ton sombre qui le caractérise, donc son départ soudain lors de la postproduction de ‘Justice League’ C’était l’un des plus gros problèmes de cet univers dont il n’a pas encore pu sortir, mais apparemment il ne veut pas abandonner les adaptations de romans graphiques, puisqu’il a été récemment annoncé que Zack Snyder veut faire un film pour Marvel.

Le réalisateur Zack Snyder est devenu un spécialiste des adaptations de romans graphiques, car l’un de ses emplois les plus importants était avec le film ‘Gardiens’ et plus tard avec «300», alors on lui a donné l’adresse de ‘Homme ou acier’, ‘Batman v Superman: l’aube de la justice’ et finalement «Justice League».

Lors d’un entretien avec le réalisateur, il a été révélé que Zack Snyder veut faire un film pour Marvel, Eh bien, il aimerait développer le caractère de Elektra, avec lequel je dirais au revoir à DC:

«Je choisirais ‘Elektra Lives Again’. Connaissez-vous la bande dessinée de Frank Miller? C’est un roman graphique sur Elektra. Daredevil fait revivre ces rêves d’Elektra et c’est vraiment cool et bizarre. C’est juste cool et beau. ce que je ferais. Personne ne s’en soucie, mais c’est ce que je ferais. “

N’oubliez pas qu’il a été question du retour de Charlie Cox dans le rôle de Daredevil pour ‘Spider-Man 3’ dans une participation spéciale, il n’exclut donc pas que tous ses personnages soient de retour, y compris Elektra, qui a été joué par Elodie Yung, Kevin Feige prendra-t-il en compte ces mots lorsqu’il travaillera avec Zack Snyder dans l’univers cinématographique Marvel?