L’une des histoires qui a excité les fans de Star Wars est que Kevin Feige il allait être en charge d’une des productions de cette galaxie très lointaine, qui s’est confirmée par le passé Journée des investisseurs Disney, mais pour l’instant il n’y a pas plus d’informations sur ce projet, mais après une longue attente, Kevin Feige a finalement parlé de son film Star Wars.

Après la réception divisée de ‘Les derniers Jedi’ et ‘La montée de Skywalker’ et le grand succès de ‘Le Mandalorien’, Disney et LuucasFilm semblent avoir une nouvelle stratégie pour cette franchise, qui inclurait certaines séries en plus de donner une pause de quelques années pour les productions cinématographiques, la seule confirmée à ce jour est ‘Rogue Squadron’ par Patty Jenkins d’ici 2023.

Lors d’une interview pour ScreenRant, enfin Kevin Feige a parlé de son film Star Wars et il a assuré qu’il n’y aura pas beaucoup d’informations dans les années à venir, car apparemment le projet est toujours en train de prendre forme et il semble que Feige veuille donner plus d’importance à l’univers cinématographique Marvel. En plus de ces mots, il a affirmé être un grand fan des deux franchises, donc il est très heureux de faire partie de ces univers:

“Ce sont toutes les choses que j’aime, et tout dans Star Wars est loin de parler. Donc, c’est Marvel. Mais si je n’étais pas payé pour le faire, je penserais à Star Wars ici dans mon sous-sol avec juste mes jouets et Personne ne le verrait jamais. C’est ce à quoi je pense tout le temps. “

Jusqu’à présent, on ne sait pas quel film Kevin Feige développera pour Star Wars, mais on sait que Michael Waldron, écrivain de série «Loki» sera en charge du script et il n’est pas exclu que Taika waititi être le directeur.