Parler de Indiana Jones est-ce que tu parles inévitablement Harrison Ford, l’acteur qui a donné vie à ce personnage quatre fois depuis sa première aventure en 1981 et malgré ses 78 ans, prépare un cinquième opus où il utilisera à nouveau le fameux chapeau et fouet, mais apparemment il se prépare davantage pour cela archéologue et chasseurs de trésors, mais apparemment cela ne pouvait pas être avec Harrison ford, car, selon un rapport, Chris Pratt sera le nouvel Indiana Jones.

Le personnage d’Indiana Jones est apparu pour la première fois dans ‘Indiana Jones et les pillards de l’arche perdue’ 1981, réalisé par Stephen Spielberg, qui a été le directeur des quatre tranches, en plus d’être produit par LucasFilm, étant la deuxième franchise la plus importante de cette société de production après Guerres des étoiles et apparemment ils ne laisseront pas cette franchise être oubliée.

Selon les informations de Daniel Richtman, Chris Pratt sera le nouveau Indiana Jones, car LucasFilm envisage l’acteur de reprendre le rôle de ce personnage après «Indiana Jones 5», car ce film pourrait ouvrir la porte à d’autres histoires dérivées et est même considéré comme un série en direct et une animation pour la plate-forme Disney + dans un avenir pas trop lointain.

Curieusement dans le passé, le producteur Frank Marshall avait assuré que “Il n’y aura qu’un seul Indiana Jones et ce sera Harrison Ford.”, mais apparemment ce n’est pas tout à fait vrai, car depuis un certain temps, on parle de l’arrivée possible de Pratt dans le rôle grâce à la grande ressemblance avec Harrison Ford, en plus d’avoir de l’expérience dans le genre de science-fiction et d’avoir un humour similaire à celui de cette saga.