La plate-forme HBO Max se développe lentement et obtient un contenu important principalement de Warner et DC et l’une des versions les plus importantes sera le film «Wonder Woman 1984», qui se déroulera consécutivement à la fois dans les cinémas et en streaming, mais apparemment ce ne sera pas la seule production qui arrivera sur la plateforme, puisque Tous les films Warner de 2021 à venir sur HBO Max.

La pandémie de coronavirus a été un coup dur pour Hollywood, puisque la fermeture des cinémas du monde entier a fait que tous les films ont dû être reprogrammés et malgré l’ouverture partielle des salles, ils n’ont pas assez mérité, le meilleur exemple c’est ‘Principe’, qui a été publié ce 2020 et n’a pas réussi à obtenir la collection attendue.

Par une déclaration, il a été annoncé que Tous les films Warner 2021 à venir sur HBO Max, pour tenter d’atteindre le plus grand nombre de personnes, en plus d’éviter les infections lors de la fréquentation des cinémas:

«Nous vivons à une époque sans précédent qui exige des solutions créatives, y compris cette nouvelle initiative de Warner Bros. Pictures Group. Personne ne veut plus que nous que les films reviennent sur grand écran. Nous savons que le nouveau contenu est l’élément vital de l’exposition, mais nous devons équilibrer cela avec le fait que la majorité des cinémas aux États-Unis fonctionneront probablement à capacité réduite en 2021. Nous considérons cela comme un avantage mutuel pour les cinéphiles et les exploitants, et nous sommes très reconnaissants à nos partenaires cinématographiques. pour avoir travaillé avec nous sur cette réponse innovante à ces circonstances “

Cela a été annoncé par le président et directeur exécutif de WarnerMedia, Ann Sarnoff, donc un grand nombre de films qui avaient été spéculés sur leur possible arrivée sur la plateforme ont finalement été confirmés comme ‘Dune’, ‘The Suicide Squad’, ‘Godzilla vs Kong’, ‘The Matrix 4’, ‘The Many Saints of Newark’, ‘In the Heights’, ‘Space Jam: A New Legacy’, ‘Mortal Kombat’, parmi tant d’autres… Sera-ce la fin des salles de cinéma dans le monde?