Les univers cinématographiques sont aujourd’hui un grand succès au box-office, mais il semble qu’ils ne soient pas faciles à développer, car plus d’un a échoué car ils ne peuvent pas accrocher les fans et il semble que cette idée commence à être envisagée pour le genre l’horreur, car l’actrice Jessica Rothe aimerait Crossover ‘Freaky’ et ‘Happy Death Day’ du réalisateur Christopher Landon.

Malgré la fermeture partielle des cinémas du monde entier, il est finalement sorti en salles ‘Bizarre’, un film réalisé par Christopher Landon et mettant en vedette Vince Vaughn et Kathryn Newton où une fille est traquée par un meurtrier, mais un poignard magique la fait changer de corps avec son meurtrier et bien qu’il s’agisse d’un film attendu, il a eu un faible accueil en raison de la situation mondiale.

Lors d’une interview pour CinemaBlend à Jessica Rothe, il est devenu connu que aimerait un croisement entre «Freaky» et «Happy Death Day»car les deux ont une prémisse quelque peu décalée et ont été dirigés par Christopher Landon, donc un lien pourrait bien émerger entre les deux films:

“Ce serait tellement fou et très amusant. Comme tout ce que Chris Landon propose, cela ressemble à un jeu amusant et merveilleux. Je pense que l’une des choses que j’aime dans les films” Happy Death Day “et ce dont il était imprégné dans ‘Freaky’, même si c’était d’une manière si nouvelle et inventive, c’est que ces mondes sont tellement amusants et pleins d’humour et de cœur. Les deux films ont beaucoup de cœur même s’ils sont drôles, sombres et tellement tordus et c’est pourquoi je pense qu’ils pourraient se chevaucher. Et il y a un peu de magie inexplicable, une torsion de science-fiction, donc je peux totalement voir comment Tree et Millie vont peut-être résoudre certaines choses ensemble. “

Bien qu’il n’y ait pas de lien réel entre les deux films, ils partagent une prémisse quelque peu extravagante qui pourrait bien être modifiée pour être dans le même univers, étant donné qu’ils sont du même réalisateur. Ce croisement d’horreur se produira-t-il un jour?