L’univers Star Wars traverse des moments difficiles, d’une part, la fermeture de la franchise avec ‘Les derniers Jedi’ et ‘La montée de Skywalker’ et de l’autre la série a été saluée ‘Le Mandalorien’ de la plate-forme Disney +, il y a donc eu un doute sur la façon dont les deux chronologies pourraient être connectées, mais selon certains fans, “ The Mandalorian ” effacera la récente trilogie Stars.

La série “ The Mandalorian ” a été la plus importante à ce jour sur la plate-forme Disney + et se situe des années après ‘Le retour des Jedi’ et bien avant ‘Le réveil de la force’, il explore donc cette époque peu connue avant l’arrivée de Rey et Kylo Ren à la franchise présentée ces dernières années.

Selon une théorie des fans, “ The Mandalorian ” effacera la récente trilogie Stars et montrera une nouvelle chronologie qui laissera derrière elle cette trilogie qui a divisé les fans et a presque mis fin à la franchise:

“Je pense que la trilogie de la suite était à peu près différente de celle de la fin de ‘Rebels’ et ‘The Mandalorian’. Dans ‘The Last Jedi’, nous entendons Ahsoka Tano dire ‘Rey’ pendant la vision de Rey. Le reste des voix que nous entendons viennent de Jedi morts. Nous entendons la voix d’Ahsoka, car elle était morte dans cette chronologie. Dans «Rebels», nous voyons qu’Ezra Bridger est allé dans le monde entre les mondes et a sauvé Ahsoka d’être tué par Dark Vador. Maintenant qu’Ahsoka est en vie, elle parle à Din Djarin de la pierre qu’elle voit. Sans cette connaissance, Din Djarin et Grogu ne rencontreraient probablement jamais Luke Skywalker et Luke n’aurait jamais entraîné Grogu. Entraîner Grogu tôt montrera à Luke comment utiliser le Le côté obscur de la force est naturel et peut être contrôlé. Luke n’a plus peur du pouvoir de Ben Solo maintenant et il ne devient jamais Kylo Ren. “

Comme vous pouvez le lire, cette théorie pourrait avoir comme axe central Grogu et Ahsoka Tano, qui auraient un lien fort avec Luke et la force pour empêcher Ben Solo de tomber du côté obscur, est-ce une nouvelle chronologie qui sauve la franchise? ?