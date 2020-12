L’univers de Guerres des étoiles Il semble passer par une nouvelle étape, car pendant la Journée des investisseurs Disney Les projets que Disney a pour cette franchise pour les années suivantes ont été annoncés, allant des séries d’action en direct, des séries animées et des films, mais l’une des choses qui a le plus surpris a été l’annonce de Patty Jenkins dans le fauteuil du réalisateur de une de ces productions, mais apparemment cette réalisatrice veut répéter la formule de ses succès passés, car la rumeur dit que nous verrons Gal Gadot dans «Rogue Squadron».

Le principal Patty Jenkins a été celui qui a développé Wonder Woman, depuis qu’il a réalisé le premier film solo avec d’excellents résultats, pour lequel il a été commandé ‘Wonder Woman 1984’, qui atteindra les salles de cinéma et le HBO Max Dans les jours suivants, elle est devenue une réalisatrice de renom et il n’est pas étonnant que Disney l’ait prise en compte pour l’adaptation du jeu vidéo du même nom.

Selon les mots de l’initié Daniel Richtman, nous verrons probablement Gal Gadot dans ‘Rogue Squadron’, puisque apparemment le directeur veut l’interprète de Diana Prince dans votre film et éventuellement Chris Pine, car ils ont montré une excellente chimie à l’écran et connaissent très bien le travail des deux acteurs, ce qui pourrait être très bénéfique pour la franchise et le réalisateur.

Alors que l’arrivée de Gal Gadot semble très intéressant, Chris Pine pourrait être un problème, puisque cet acteur a participé au redémarrage de Star Trek, parce qu’il a donné vie à Capitaine Kirk à côté de grands acteurs comme Zoe Saldana, donc Disney peut avoir des réserves pour cet acteur car il fait partie de la «compétition» de la galaxie lointaine, très lointaine.