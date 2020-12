L’une des personnalités hollywoodiennes les plus respectées de l’industrie est sans aucun doute Croisière Tom, qui travaille à la production de Misión Imposible 7 de Christopher McQuarrie. Et entre la pression des infections par les Covid et le fait qu’ils doivent suspendre le tournage, un son a été divulgué (via The Sun) dans lequel Tom Cruise a grondé une partie de l’équipe du film.

Selon des informations sur le tournage des studios Warner Bros en Angleterre, une partie du personnel était rassemblée à moins d’un mètre et c’était l’une des raisons pour lesquelles l’acteur devait parler fort à tout le monde:

«Ils sont là à Hollywood en train de faire des films pour nous. Nous créons des milliers d’emploisvous les enculés. Parce qu’ils croient en nous et en ce que nous faisons. Chaque soir, je parle à tous les foutus studios, compagnies d’assurance, producteurs et ils nous regardent et donnent l’exemple pour faire leurs films -à Hollywood-. Nous créons des centaines d’emplois, des enculés. Je ne veux plus revoir ça! Jamais! Et s’ils ne se conforment pas, ils sont renvoyés, et si je les vois refaire la même chose, ils iront en enfer. Quiconque voit la production »

Il convient de noter que, selon les personnes sur le plateau, Tom Cruise est très strict dans le respect des protocoles de sécurité pour éviter que la production ne soit retardée plus longtemps et de la même manière maintenir les contagions à zéro. Il a même payé une croisière privée de 500 000 £ pour isoler l’ensemble du personnel de production et assurer la sécurité de l’ensemble. De plus, il supervise le set quotidiennement afin que les directives stipulées par le département de la santé d’Angleterre soient respectées.

“C’est tout. Pas d’excuses. Ils peuvent dire aux gens qu’ils perdent leurs putains de maisons parce que l’industrie est fermée. Ils ne pourront pas mettre de la nourriture sur votre table ni payer les études de leurs enfants. Avec ces pensées, je m’endors toujours. L’avenir de cette putain d’industrie. Alors excusez-moi, c’est en plus de vos excuses. S’ils recommencent, ils sont sortis! Nous n’allons pas arrêter ce film!

Plus tard, Tom Cruise leur a rappelé l’importance de l’équipage qu’il a vu rassemblé à moins d’un mètre.

«S’ils ne peuvent pas être raisonnables et que je ne comprends pas leur logique, ils sont renvoyés. Et c’est tout. Je te fais confiance pour être ici »

mission impossible tom croisière



Sergio López Aguirre Stanley Kubrick a dit un jour “Pour avoir une vision plus large, voir non seulement de bons films, mais aussi des mauvais” évidemment je l’ai écouté dans le second et c’est très drôle.