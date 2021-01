La phase quatre de l’univers cinématographique Marvel en sera une d’expérimentation et d’expansion, puisque de nouveaux héros et d’autres projets au-delà des films arriveront, mais il s’agira également d’ajouter des personnages déjà connus, parmi lesquels se démarquer Deadpool et Fantastic Four, ainsi que beaucoup de choses ont été dites sur l’arrivée de Daredevil, mais apparemment, il est très probable que nous verrons Les défenseurs en phase 4 du MCU et pas exactement les personnages Netflix.

Le groupe de héros appelé Les défenseurs ont été très populaires ces dernières années en grande partie en raison des personnages développés par Netflix, en particulier à partir de Daredevil, Luke Cage, Jessica Jones et Iron Fist, Mais contrairement à ce que beaucoup croient, ces héros ne sont pas les fondateurs de cette équipe, mais d’autres héros.

Bien qu’il ait été question de l’arrivée de Charlie Cox comme Matt Murdock dans ‘Spider-Man 3’, il est très probable que nous verrons le Defenders d’origine dans la phase 4 du MCU, parce que ce groupe de héros a commencé dans les années 70 et qu’ils avaient un alignement différent, puisqu’ils constituaient Hulk, le docteur Strange et Namor. Dans le cas du premier, ils sont actuellement en cours de développement par Marvel Studios, tandis que Namor devrait arriver en tant que méchant pour «Panthère noire 2».

Suite à cette programmation, The Defenders a ajouté Silver Sufer, bien que son séjour ait été court et plus tard, il a été ajouté à Nighthawk ya Valkyre, ce dernier déjà présenté dans le MCU en ‘Thor: l’amour et le tonnerre’, pour avoir plus tard une apparition dans “ Avengers: Fin de partie ”, de sorte que la programmation pourrait être presque complète.

Dans le cas des héros que Netflix a développés, seul Daredevil est connu, tandis que The Punisher il y a des rumeurs sur une possible troisième saison pour Hulu, tandis que Luke Cage, Jessica Jones et Iron Fist on ne sait pas s’ils seront pris en compte pour être ajoutés au MCU.