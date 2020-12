Les années suivantes pour Marvel Studios seront peut-être les plus importantes pour la franchise, car elle traverse un moment difficile pour dire au revoir à certains personnages importants et en même temps en ajouter d’autres d’une grande pertinence, y compris Les quatre Fantastiques et éventuellement à Daredevil, mais apparemment ce héros Netflix n’arrivera pas seul, car selon certains rapports, Marvel négocie l’arrivée de Punisher.

Le caractère de Le punisseur interpreté par Jon Bernthal arrivé sur la plateforme Netflix lors de la deuxième saison de «Daredevil» et plus tard il a eu sa série solo avec deux saisons, qui ont été très bien accueillies par le public en montrant un côté beaucoup plus sombre et plus violent de cet anti-héros, mais finalement la série a été annulée.

Selon les informations provenant de sources proches du producteur, Marvel négocie l’arrivée du Punisher directement avec Jon Bernthal, Selon ces sources, il y a déjà eu une approche pour considérer le personnage pour un futur projet, puisque d’ici un mois environ, Marvel retrouvera enfin les droits de Frank Castle.

Ces derniers jours, on avait parlé de ce personnage, car, apparemment, Marvel pourrait faire une troisième saison ou un film sans le plateforme hulu et ainsi pouvoir conserve votre cote R, quelque chose qui est une partie essentielle du personnage, également le même Jon Bernthal Il a déclaré à plus d’une occasion qu’il était prêt à revenir au rôle si Marvel le souhaitait et il semble que cette demande pourrait porter ses fruits.

Selon certaines rumeurs Charlie cox reviendrait au rôle de Matt Murdock pour ‘Spider-Man 3’, ce qui ouvrirait la porte pour présenter les héros que Netflix a développés, même s’il faudra attendre que ces rumeurs soient officialisées.