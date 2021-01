L’un des plus grands doutes de l’univers cinématographique Marvel est de savoir comment il arrivera Dead Pool à la franchise maintenant qu’il est confirmé que le troisième volet du mercenaire est en cours de travail mais déjà au sein du MCU, mais peut-être pourrions-nous voir le personnage beaucoup plus tôt que prévu, car selon un rapport, Deadpool apparaîtra dans “ Spider-Man 3 ”.

Le troisième opus de Spider-Man devrait être l’une des productions les plus spectaculaires du MCU, car il a été déclaré qu’il s’agirait d’une version en direct de Spider-Verse, comme nous le verrons à l’écran pour la première fois les trois versions de l’arachnide réunies , c’est-à-dire ceux de Tobey Maguire, Andrew Garfield et Tom Holland, ainsi que d’amener beaucoup de méchants et des camées spéciaux comme celui de Charlie Cox comme Daredevil.

Selon des informations provenant de sources proches de Marvel Studios, Deadpool apparaîtra dans ‘Spider-Man 3’, car apparemment, il rejoint la longue liste de personnages qui auront un caméo dans ce troisième opus, bien qu’on ne sache pas s’il aura une interaction directe avec Tom Holland ou, s’il ouvrira la porte à ‘Deadpool 3’.

On sait actuellement que ‘Spider-Man 3’ est en phase de production et on s’attend à ce que nous voyions un grand nombre de personnages allant des méchants Vautour, Electro, Doc Ock, entre autres, en plus des premières apparitions telles que Daredevil, il n’est donc pas étrange de penser que ce serait le moment idéal pour le personnage de faire son apparition dans la franchise et il ne reste plus qu’à attendre sa date de sortie. 17 décembre 2021.

En ce qui concerne “ Deadpool 3 ”, on sait que le scénario est en cours d’élaboration en collaboration avec Ryan Reynolds et que ce film sera apparemment le premier à avoir le Note R au sein du MCU, retrouvant son style si caractéristique qu’il est devenu son violoncelle dans le genre des super-héros.