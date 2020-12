L’ancien lutteur de la WWE et maintenant acteur Dwayne Johnson est devenu l’une des plus grandes stars d’Hollywood car il est l’un des mieux payés de l’industrie et ses films deviennent des succès immédiats au box-office. Beaucoup de films arrivent, mais apparemment, cela pourrait encore être plus grand, car Adam Sandler veut travailler avec Dwayne Johnson.

Adam Sandler a été l’une des stars les plus controversées d’Hollywood, car ses films sont mal reçus par la critique, mais ils deviennent des succès pour le public, ce que la plateforme Netflix a envisagé et lui a proposé un contrat millionnaire pour réaliser différents films. et le dernier était «Hubie Halloween».

Selon l’informateur Daniel Richtman, les deux stars pourraient apparaître ensemble dans un projet, car Adam Sandler veut travailler avec Dwayne Johnson sur l’un des films qui travaille pour Netflix, mais on ne sait pas s’il y a déjà eu une sorte de rapprochement entre les deux acteurs.

Fait intéressant, Dwayne Johnson travaille avec Netflix, alors qu’il a récemment terminé le tournage pour ‘Avis rouge’ aux côtés de Gal Gadot et Ryan Reynolds et travaillera désormais aux côtés d’Emily Blunt pour l’adaptation de la bande dessinée ‘Boule et chaîne’, les deux productions pour la plateforme de streaming, donc elle pourrait bien parvenir à un arrangement et participer à une production Sandler.

En plus de ces films Netflix, “The Rock” rejoindra le DC Extended Universe, où il jouera le méchant Black Adam dans un film solo pour avoir plus tard une confrontation contre Shazam, joué par Zachary Levi, donc il a un long liste des projets sur le pas de la porte qui ne semblent pas terminés.