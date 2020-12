Le DC Extended Universe est sur le point de revenir en salles et sur la plate-forme HBO Max, car il sortira simultanément pour atteindre un plus grand nombre de publics dans le monde et le premier film à sortir de cette manière. est le deuxième film solo de Diana Prince et pour élever les attentes de ce film, ils sortent le scène d’ouverture de ‘Wonder Woman 1984’.

‘Wonder Woman 1984’ sera le deuxième film solo du personnage joué par Gal Gadot, répéter dans le sens de Patty Jenkins Et après une longue attente et plusieurs mouvements dans sa date de sortie, il devrait enfin sortir en salles dans les prochains jours ainsi que la plateforme HBO Max.

Pour encourager le public à voir ce film, ils publient la scène d’ouverture de «Wonder Woman 1984», dans lequel Diana peut être vue dans des compétitions contre d’autres Amazons alors qu’elle est encore enfant, démontrant son grand pouvoir dès son plus jeune âge et qu’elle s’appliquera pour devenir l’héroïne la plus emblématique de DC.

Quelques jours après sa première, les premières impressions de «Wonder Woman 1984», ce qui en fait une digne suite et qui a été très bien accueillie par la critique pour ses scènes d’action et ses méchants, en plus du travail de Gal Gadot et la seule chose qui manque est l’accueil du public, mais il faut se rappeler que le lancement dans les salles se fera échelonné à travers le monde, car en Le Mexique arrivera le 17 décembre, tandis que dans UE le 25 décembre, mais dans des pays comme l’Italie, il ira jusqu’à 28 janvier 2021 en raison de la contingence de la pandémie de Covid-19.