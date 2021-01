L’avenir de l’univers étendu DC est peut-être l’un des plus complexes et des plus incertains, car on ne sait pas ce qui se passera après “ Justice League de Zack Snyder ” et “ The Flash ”, car l’un des plus grands doutes est de savoir si Ben Affleck reviendra dans le rôle de Batman, mais apparemment, il y a déjà des plans pour le personnage, car, selon certains rapports, DC prépare un film “ Trinity ”.

Le retour de Ben Affleck Le rôle de Batman pour le film solo Flash a soulevé des attentes pour les fans, même si on ne sait pas si son arrivée sera de dire au revoir définitivement au rôle en raison des revers qu’il a eu dans le passé, mais il n’est pas exclu que, Compte tenu du succès de cette version, elle peut être envisagée pour d’autres tranches.

Selon les informations de Mikey Sutton, DC prépare un film ‘Trinity’, où nous reverrons ensemble Batman, Superman et Wonder Woman d’affronter la sorcière Morgaine le Fey, même si elle n’a pu s’inspirer que de cette histoire pour en développer une nouvelle, mais ce qui a attiré l’attention, c’est de Superman de Henry Cavill, qui n’est pas revenu au rôle après “ Justice League ”, en plus de voir Homme chauve-souris bien que l’on ne sache pas si ce sera la version de Ben Affleck ou Robert Pattinson.

Apparemment, l’avenir de Batman au sein du DCEU est encore très incertain et peut dépendre de la réception de “ Justice League de Zack Snyder ” et “ The Flash ” pour savoir ce que Warner et DC décideront, s’il sauve Ben Affleck, ou, parier pour unir Robert Pattinson à l’univers étendu DC de manière permanente en tant que Dark Knight.