Il est un fait que Diana Prince reviendra sur grand écran avec un troisième film après avoir réalisé des gains positifs au box-office, mais quelques jours avant l’annonce surprise, il a été révélé que la réalisatrice Patty Jenkins prévoyait deux autres histoires de Wonder Woman pour enfin conclure la saga. .

Selon une interview qu’elle a eue avec Entertainment Weekly, la cinéaste a expliqué: “J’ai deux autres histoires qui deviennent le point culminant de cette histoire et elles parlent de femmes intervenant en tant que femmes, de la manière la plus aimante, pure et naturelle. Et ils font une différence dans le monde sans avoir à changer qui ils sont pour le faire … “

Cependant, avec les changements survenus dans le monde, elle a repensé en racontant mieux une histoire qui se concentre davantage sur le temps présent que vit l’humanité, elle a donc choisi d’être patiente pour prendre la bonne décision dans l’avenir du Femme merveilleuse.

«En fait, j’ai inventé une histoire, et Geoff Johns (écrivain) et moi avons gagné une histoire entière pour ‘Wonder Woman 3’ qui nous passionnait vraiment. Mais je n’ai jamais ressenti cela avant autant que maintenant. Je pense que je le ferai. alors je dois attendre et voir où nous en sommes dans le monde. C’est intéressant. Ce dont je voulais parler dans ce film (WW84) était très prophétique de ce que je ressentais et de ce que vous ressentiez. Et maintenant? Beaucoup de choses ont changé dans le monde », a-t-il déclaré à CinemaBlend.