Le prochain film Ghostbusters est resté discret quant à ses avancées et révélations de son intrigue, malgré le fait que ce 2021 sera enfin publié, cependant, il semble que cela va changer car le lundi 18 janvier, il a été publié une nouvelle image de «Ghostbusters: Afterlife».

Ce que l’on sait de cette prochaine suite, c’est qu’elle racontera l’histoire d’une mère célibataire qui déménage avec ses deux enfants adolescents dans une petite ville, où son grand-père vivait là-bas, mais quand des choses surnaturelles se produiront qui menacent cet endroit, ils découvriront que son familier était un chasseur de fantômes.

Bien que dans la première bande-annonce, vous puissiez voir une partie de l’histoire, la nouvelle image de “ Ghostbusters: Afterlife ” publiée par le magazine Empire est montrée aux acteurs. Finn Wolfhard, Mckenna Grace et Logan Kim portant les costumes de Ghostbusters tout en conduisant l’Ecto-1, ce qui implique qu’ils pourraient être la prochaine défense contre les menaces paranormales.

En plus de ce lancement de cette image, le réalisateur du long métrage, Jason Reitman a expliqué à la même source que son père, Ivan Reitman, le cinéaste qui a réalisé les premiers opus, a vu ‘Ghostbusters: Afterlife’, Mais il a dû quitter sa maison avec beaucoup de protection pour éviter d’attraper Covid-19:

«Mon père n’a pas beaucoup été à l’extérieur de la maison à cause de Covid, ‘mais il a fait un essai, a mis un masque et est allé au parking Sony pour voir le film en studio. Et puis il a pleuré et a dit:’ Je suis tellement fier être ton père. “Et ce fut l’un des grands moments de ma vie.”