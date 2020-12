Entre le désastre qui a abouti à Superman IV en 1987 et Superman Returns en 2006, il y a eu d’innombrables tentatives pour ramener l’homme d’acier sur grand écran, mais grâce aux rumeurs d’une réunion de JJ Abrams avec des écrivains de Superman. cela pourrait être un signe d’espoir pour le DC Extended Universe (DCEU).

Le réalisateur est déjà opérationnel depuis longtemps, Parmi les tentatives qui n’ont jamais vu le jour, il y a “Superman Lives” de Tim Burton, qui a vu Warner Bros. investir 40 millions de dollars en pré-production avant de la détruire entièrement, mais ce n’était que la pointe de l’iceberg.

“ Justice League: Mortal ” de George Miller, suivi de “ Superman: Flyby ” de JJ Abrams avec Brett Ratner.

Abrams a fait pression sur Warner Bros.pour le laisser diriger le film, mais à l’époque, il n’avait réalisé que deux épisodes de son émission télévisée «Felicity»., et son plus grand crédit cinématographique à l’époque était de co-écrire “Armageddon” de Michael Bay.

Quinze ans plus tard, cependant, et avec sa réputation établie comme l’un des cinéastes les plus puissants de l’industrie, on a parlé plus tôt cette année que le patron de Bad Robot avait l’idée de rediriger Superman, voire pour redémarrer la Justice League.

La discussion a pris fin lorsque Henry Cavill a fini par prolonger son contrat pour continuer à faire partie du DCEU, mais l’infiltration Grace Randolph affirme maintenant que le directeur de “ The Force Awakens ” et “ Rise of Skywalker ” est de retour sur le terrain.

Du thé des fêtes ☕️ 🎄! #JodieComer s’est rencontrée avec les deux #Marvel et #DC pour les rôles (# Aquaman2 et #Flashpoint) off #FreeGuy buzz Mais #JamesWan veut que la nouvelle vedette féminine d’Aquaman soit une actrice asiatique Également #JJAbrams réunion avec les écrivains sur #Superman, mais pas de mot si vous gardez #HenryCavill pour l’instant pic.twitter.com/D8z5AQ7qC2 – Grace Randolph (@GraceRandolph) 22 décembre 2020

La rencontre de JJ Abrams avec les écrivains de Superman pourrait se situer dans une autre réalité DCEU, telle que “ Joker ” ou le tant attendu “ The Batman ” qui n’a jamais failli se produire.

Malheureusement, Randolph ne partage rien d’autre, et c’est toutes les informations que nous avons jusqu’à présent, mais j’espèreNous en saurons bientôt plus sur le projet, et surtout si Henry Cavill sera le protagoniste ou s’il est temps de chercher un nouveau Superman.