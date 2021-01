L’univers cinématographique Marvel semble vivre son meilleur moment, car non seulement plus de personnages arriveront, mais il s’étendra également avec l’arrivée des méchants et des personnages qui l’entourent. Homme araignée et il semble que ce ne sera pas seulement limité au troisième volet de l’arachnide, car apparemment cette version arachnide aura une plus grande participation dans d’autres productions, car il a été récemment annoncé qu’il est très probable que Tom Holland apparaîtra dans «Venom 3».

Le film ‘Venin’ avec Tom Hardy a eu un bon accueil au box-office, donc ce 2021 arrivera sa suite, en plus du film «Morbius», On s’attend à ce qu’ils aient un croisement avec la version de Tom Holland à un moment donné et il semble que cette confrontation tant attendue soit déjà en cours d’élaboration.

Selon les informations de Daniel Richtman, Tom Holland apparaîtra dans ‘Venom 3’, Étant donné que le troisième volet est en cours d’élaboration, il est prévu que cet acteur aura une participation importante, bien que l’on ne sache toujours pas comment le personnage sera impliqué ou si nous verrons enfin Spider-Man avec le célèbre costume noir.

Dans le cas de ‘Spider-Man 3’, on sait que nous verrons une grande partie des anciens méchants comme Electro ou Docteur Octopus, en plus de la participation de Tobey Maguire et Andrew Garfield, mais on ne sait pas si Vemos aura une participation, ce qui n’est pas exclu compte tenu de la taille de la production.

Jusqu’au moment ‘Venom: Que le carnage soit Il est prévu pour la première en juin 2021 et sera sous la direction de Andy Serkis, il n’est donc pas exclu que dans les mois à venir, il y ait la première avance de cette suite où nous verrons Carnage.