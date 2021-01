Après un petit aperçu de l’acteur Lewis Tan, Warner Bros Pictures a publié les premières images de «Mortal Kombat», le redémarrage du film du célèbre jeu vidéo.

Même si les images elles-mêmes sont assez excitantes, elles laissent encore beaucoup de mystère sur ce qui va arriver, afin que les fans qui sont désemparés qu’il y ait des spoilers puissent les regarder sans s’inquiéter.

Pour les fans de la franchise, cela devrait être très excitant, avant la sortie de ces images, le rôle de Tan dans le film n’avait pas été révélé, on sait désormais qu’il jouera Cole Young.

Quelques mois après la première, Très peu de détails ont été révélés sur le film, réalisé par Simon McQuoid et produit par James Wan et Todd GarnerLe film mettra en vedette Ludi Lin, Jessica McNamee, Joe Taslim et Hiroyuki Sanada, qui jouent respectivement Liu Kang, Sonya Blade, Sub-Zero et Scorpion.

Le reste de la distribution est composé de Mehcad Brooks, Lewis Tan et Chin Han, qui jouent Jax, Cole Young et Shang Tsung.

Contrairement aux films précédents basés sur la franchise de jeux vidéo, celui-ci recevra une note spatiale, vous permettant de vous libérer d’une manière que les précédents films ‘Mortal Kombat’ n’ont pas.

Les premières images de ‘Mortal Kombat’ sont assez intéressantes, car après 25 ans, le premier film occupe toujours une place particulière dans le cœur de nombreux fans de la franchise.

Le développeur de Mortal Kombat 11, NetherRealm Studios, a accepté ce fait, sortant un certain nombre de skins basés sur le film l’année dernière., ainsi que de ramener certains des acteurs pour reprendre leurs rôles, mais maintenant seulement avec la voix.

Comme beaucoup de films Warner Bros Pictures de 2021, La date de sortie de ‘Mortal Kombat’ sera le 16 avril, simultanément dans les salles et sur HBO Max.

