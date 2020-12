Le troisième volet de Spider-Man dans l’univers cinématographique Marvel a été entouré d’un grand nombre de rumeurs, parmi lesquelles la participation des acteurs se démarque. Tobey Maguire et Andrew Garfield revenant à ses précédents rôles de héros arachnides, mais jusqu’à présent, cela n’a pas été officiellement confirmé et récemment Zendaya a parlé de ‘Spider-Man 3’ dans une interview et a révélé quelques détails de la production.

L’un des grands accords que Marvel Studios a conclus est avec Sony Pictures, en amenant Spider-Man au MCU et il semble que cet accord sera beaucoup plus large qu’on ne le pense, car il a été confirmé que nous verrons Jamie Foxx reprenant son rôle d’électro, qui a soulevé de multiples doutes sur l’intrigue et l’existence du Spider-Verse dans ce troisième opus.

Lors d’une interview sur l’émission ‘Jimmy Kimmel Live’, Zendaya a parlé de ‘Spider-Man 3’ et malgré l’insistance du présentateur, l’actrice n’a pas confirmé la participation de Tobey Maguire et Andrew Garfield à ce film et a seulement répondu: “Tout est très réservé, je ne peux ni confirmer ni nier.”

Plus tard, Zendaya a commenté qu’elle avait eu un dîner de Thanksgiving avec les membres de la distribution et était une fois de plus évasive à propos de ceux qui assistaient à ce repas et Kimmel lui a demandé si Maguire avait mangé de la dinde alors qu’elle était végétalienne, ce à quoi l’actrice a simplement répondu: “Je n’en ai aucune idée. Pas vraiment.”

Parmi les détails révélés dans l’interview, il y a le fait qu’ils sont toujours en phase de production et continuent d’enregistrer selon les réglementations de sécurité les plus strictes pour éviter une épidémie de Covid-19 et reviendront à nouveau en tant que MJ pour ce troisième et très probablement “Spidey” dans le MCU.