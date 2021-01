Le film de 1987 “ Masters of the Universe ” a peut-être été l’un des longs métrages cultes pendant longtemps, mais cela ne le rend pas bon, alors on pense maintenant que le redémarrage de “ He-Man ” serait fait par Sony. .

Dolph Lundgren était le leader du film de la fin des années 80, mais sa performance a été fortement critiquée, plus si l’on considère qu’il a été bien payé ou qu’il a laissé quelque chose de relativement remarquable.

Alors que Frank Langella n’a accepté de jouer Skeletor que parce que son fils était un grand fan de la propriété, et on peut dire qu’il aime sa performance, le film n’a même pas récupéré le budget de 22 millions de dollars.

Bien sûr, étant donné que rien avec la moindre reconnaissance de nom ne peut être laissé seul pendant longtemps, un redémarrage “ He-Man ” est en cours de développement depuis plus d’une décennie.

Certains des noms attachés au fil des ans incluent des réalisateurs tels que John Woo, Jon M. Chu, Jeff Wadlow, McG et les écrivains Evan Daugherty, Terry Rossio, Christopher Yost et David S. Goyer.

Le projet était toujours en cours aussi récemment que l’année dernière, avec Noah Centineo en tête, sous la direction des frères Adam et Aaron Nee, et la dernière ébauche du scénario provenant d’Art Marcum et Marcus Holloway.

Le tournage était prévu pour la mi-2019 et une date de première a été annoncée en mars 2021, avant qu’il ne soit brusquement retiré de l’émission.

Cependant, le redémarrage de “ He-Man ” serait effectué par Sony car il n’a pas été officiellement annulé, et le dernier rapport affirme qu’il est maintenant de nouveau en développement.

Probablement, la pandémie de coronavirus a eu un impact majeur sur l’avancement du projetMais étant donné que de nombreuses productions à gros budget ont été reprises ou démarrées ces derniers mois, avec la plupart des pièces déjà en place, il ne devrait pas être trop difficile en théorie de le remettre sur les rails très bientôt.