Le premier film de la phase quatre de l’univers cinématographique Marvel sera ‘Veuve noire’, qui devait initialement sortir en 2020, mais en raison de la pandémie, il a dû être retardé d’un an et devrait sortir en salles le 29 avril 2021, mais apparemment, ce ne sera pas le seul film de cette héroïne qui est à l’esprit, car apparemment Marvel prépare «Black Widow 2».

Le caractère de Natasha Romanoff interpreté par Scarlett Johansson est apparu de ‘L’homme de fer 2’ et est devenu l’un des héros les plus importants de la franchise, mais sa fin est survenue pendant le film ‘Avengers: Fin de partie’, où il a dû se sacrifier pour obtenir le joyau de l’âme, mais nous le verrons encore une fois dans son film solo, qui se situera entre «Captain America: Civil War» et «Avengers: Endgame».

Selon les données de l’informateur Giant Freakin Robot, Marvel prépare ‘Black Widow 2’, où serait le protagoniste Florence Pugh comme Yelena Belova, qui prendra désormais le relais de ce personnage et sera très pertinent pour l’avenir de la franchise, car on sait qu’il participera à la série ‘Oeil de faucon’.

Jusqu’à présent, on sait peu de choses sur la manière dont Florence Pugh assumera le rôle de ce personnage, mais on s’attend à ce que cela fasse partie de ce qui est résolu dans le film de ‘Veuve noire’, dont la date de sortie est 29 avril 2021, bien qu’il ne soit pas exclu qu’il ait un autre retard dû à la pandémie, car Studios Disney et Marvel Ils restent fermes sur le fait que leur première atteindra les théâtres et il n’est pas prévu qu’elle atteigne la plate-forme Disney + en tant que «Mulan» ou «Soul».