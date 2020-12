Les héros bien-aimés Sharkboy et Lavagirl reviennent à l’écran en 2021, mais cette fois, ce sera en tant que parents, comme on peut le voir dans la bande-annonce de “ Nous pouvons être des héros ”.

Des héros de l’enfance populaires rejoignent les nouveaux venus dans le nouveau film du réalisateur Robert Rodríguez, connu pour son travail sur «Spy Kids» et «Sharkboy and Lavagirl».

Dans le film, la meilleure équipe de super-héros au monde, connue sous le nom de The Heroics, est capturée par une mystérieuse force extraterrestre, de sorte que les enfants des héros décident de se regrouper pour sauver leurs parents et le monde.

L’attente pour le film a été longue et la bande-annonce de “ Nous pouvons être des héros ” montre que ce n’est pas moins cher puisqu’elle a les performances de Pedro Pascal, Boyd Holbrook et Christian Slater.

Cela aide également que le film ramène Sharkboy et Lavagirl sous les projecteurs.Bien que la première du film sur Netflix soit encore dans un mois, la première bande-annonce a finalement été publiée.

Bien qu’il y ait beaucoup de grands noms dans «We Can Be Heroes», aucun n’est plus grand que Pedro Pascal. Après avoir joué dans “ Game of Thrones ” et “ Narcos ”, Pascal est devenu un nom connu grâce à son rôle dans “ The Mandalorian ”

Bien qu’il soit masqué pendant la majeure partie de la série, la renommée de Pascal a a considérablement augmenté depuis la première de la série “ Star Wars ” et Rodriguez Il est ravi que vous ayez tous les deux eu l’occasion de travailler ensemble.

“J’ai toujours voulu travailler avec Pedro”, a déclaré Rodríguez dans une interview.

“ We Can Be Heroes ” propose également des performances de Priyanka Chopra Jonas, Christopher McDonald, Adriana Barraza, Vivien Blair, Isaiah Russell-Bailey, Akira Akbar, Lyon Daniels, Nathan Blair, entre autres.

La date de sortie de “ We Can Be Heroes ” est le 25 décembre uniquement sur Netflix.