Le caractère de Flèche verte est aujourd’hui l’un des plus aimés et reconnus de DC grâce à la série CW ‘Arrow’ avec Stephen amell, le même qui a ouvert la porte pour le soi-disant Arrowverse où ils ont rejoint différentes séries de la chaîne dans l’un des croisements les plus importants, même supérieur à “ Justice League ”, mais apparemment encore en train de planifier ce héros, car selon certaines sources, ils préparent déjà un film Green Arrow et Black Canary.

La fin de Stephen Amell alors que Arrow est arrivé dans le crossover “ Crise sur des terres infinies ” à partir de 2019, ce qui était la fin de son cycle dans cet univers et malgré le fait que les fans aient insisté sur un retour de la série, il semble que la CW soit très ferme à ne pas ramener ce personnage, du moins dans peu de temps.

Selon des informations provenant de sources proches de Warner et DC, ils préparent un film de Green Arrow et Black Canary, où l’actrice Jurnee Smollett reprendrait son rôle de Dinah Lance, qui a été bien accueilli par les fans et les critiques du film ‘Oiseaux de proie’De plus, il a dit ouvertement qu’il aimerait revenir au rôle. Dans le cas de Green Arrow, il semble qu’un nouvel acteur serait recherché, puisque Stephen Amell n’est pas considéré pour le rôle, car il appartient à “un autre univers” comme il a été montré dans le multivers de “Crise sur des terres infinies”.

Apparemment Warner veut profiter de la popularité de ce personnage, même si ce serait un peu compliqué sans Stephen Amell qui est étroitement lié au rôle, il faudra donc attendre si ce film se révèle enfin ou est mis sur les tablettes comme de nombreux projets DC.