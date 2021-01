L’un des acteurs qui fait un grand retour sur grand écran est Michael Keaton, et qu’il est revenu aux grandes productions après «Birdman» par Alejandro González Iñárritu et a récemment joué un grand rôle en tant que méchant Vautour pour le MCU, il reviendra également comme Homme chauve-souris pour le film ‘The Flash’ de DCU, mais apparemment ce ne sera pas son seul retour, car Michael Keaton voudrait apparemment deux films de «Beettlejuice».

Le film ‘Beetlejuice’ de 1988 Il a été réalisé par Tim BurtonAvant de diriger “ Batman ” et dans les deux productions, il a travaillé avec Michael Keaton en tant que protagoniste, Beettlejuice étant l’un de ses rôles les plus attachants et malgré les rumeurs pendant de nombreuses années, il n’y avait pas de suite et Tim Burton ne semble pas avoir l’intention de continuer. histoire, du moins pas à court terme.

Selon les informations de Daniel Richtman, Michael Keaton veut deux films “ Beettlejuice ” et Warner Bros n’a pas exclu cette idée, car il espère profiter de la renommée de l’acteur pour pouvoir faire une éventuelle suite dans un avenir pas trop lointain, même si on ne sait pas si elle sera ramenée à Tim Burton pour la direction, puisque ses dernières œuvres n’ont pas réussi à être dans le goût du public comme ‘La maison de Miss Peregrine pour les enfants particuliers et l’action en direct de «Dumbo».

Après le lancement de ‘Batman’ et ‘Edward Scissorhands’, il y avait des plans pour une suite de ‘Beetlejuice’, qui serait nommée ‘Beetlejuice devient hawaïen’, où le personnage ferait un voyage après avoir remporté un concours de surf, mais en raison de son travail avec ‘Batman revient’ Il n’a pas pu être joué, mais il semble qu’après plus de 30 ans, Keaton pourrait revenir jouer ce personnage dont beaucoup se souviennent.