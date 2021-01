La prochaine aventure de Wonder Woman à l’écran est toujours un mystère, car de nombreux détails n’ont pas été confirmés à ce sujet, mais des sources proches de Warner Bros ont publié plusieurs données sur la production et le rapport le plus récent selon lequel “ Wonder Woman 3 ” est se développerait à Themyscira, la maison de Diana Prince.

Dans les deux premiers films, la majeure partie de l’intrigue se déroule dans le monde des hommes, soit pendant la Grande Guerre ou dans les années 80, tandis que l’île des Amazons n’a eu que de petites apparitions, pour montrer le l’enfance et la jeunesse de la super-héroïne, mais maintenant cela va changer.

Selon le journaliste Mikey Sutton, cette “ Wonder Woman 3 ” aurait lieu à Themyscira, tandis que le méchant sera désormais Circé, la sorcière qui transforme les hommes en cochons, selon la mythologie de l’Odyssée, mais on en ignore davantage. , bien que des rapports récents aient souligné que l’histoire serait maintenant dans l’ère actuelle.

En ce qui concerne l’intrigue, Patty Jenkins a précédemment mentionné dans des interviews qu’elle avait déjà deux histoires prévues pour le prochain film, mais qu’elles sont ouvertes à des changements en fonction du contexte dans lequel le monde passe; Gal Gadot sera également à nouveau présenté comme Wonder Woman, mettant ainsi fin à cette trilogie.

Pendant ce temps, “ Wonder Woman 1984 ” a réussi à dépasser les millions de dollars au box-office, malgré le fait que la pandémie de coronavirus n’a pas été contrôlée, gardant de nombreux cinémas fermés, bien que sa première ait été simultanée avec HBO Max, un service de streaming qui lancera des films en 2021 sur grand et petit écran en même temps.