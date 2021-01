Même s’il n’est toujours pas arrivé ‘Veuve noire’ aux salles et sa première pourrait être à nouveau reportée, certaines productions ont déjà commencé leurs enregistrements, l’une d’elles est “ Thor: Love and Thunder ”, dont la première est prévue le 6 mai 2022 et via ses réseaux sociaux, le réalisateur Taika waititi a partagé les photos du début des enregistrements de ‘Amour et tonnerre’ en Australie.

Le personnage de Thor sera le premier dans Marvel Studios à avoir quatre films, mais cette fois, nous verrons Jane Foster, interprétée par Natalie Portman être le porteur du Mjolnir et cela a été confirmé lors du San Diego Comic-Con 2019, où les premiers projets de la phase quatre de l’univers cinématographique Marvel ont été présentés.

Malgré la pandémie mondiale, il a été annoncé que les enregistrements du quatrième opus de Thor ont commencé en Australie au début de 2021 et à travers ses réseaux sociaux, Taika Waititi a partagé le photos du début du tournage de ‘Love and Thunder’, où il peut être vu avec Chris Hemsworth au milieu d’une cérémonie:

«Love & Thunder» a débuté par la cérémonie d’accueil au pays des danseurs Gamay de Gadigal & Bidiagal Nation et karakia de Te Aranganui. J’encourage tous les cinéastes à s’engager auprès des peuples des Premières Nations lors du tournage de leurs films. Cela en vaut la peine et C’est ce qu’il faut faire. “

A commencé Love & Thunder avec la cérémonie de bienvenue dans le pays par les danseurs Gamay de Gadigal & Bidiagal Nation et karakia de Te Aranganui. J’encourage tous les cinéastes à s’engager avec les peuples des Premières Nations lors du tournage de vos films. Cela en vaut la peine et c’est la bonne chose à faire.🖤💛❤️ pic.twitter.com/Rhhvt2zFNE – Taika Waititi (@TaikaWaititi) 27 janvier 2021

Ces derniers jours, il a été annoncé que différents acteurs arrivaient dans ce pays et devaient passer deux semaines en confinement pour confirmer qu’ils n’étaient pas soupçonnés de Covid-19 afin d’éviter la propagation de la maladie, donc les enregistrements de ‘Thor: l’amour et le tonnerre’, qui sera diffusée sur 6 mai 2022.