Les franchises du genre horreur sont peut-être les personnages les plus étendus, comme Freddy Krueger, Jason Voorhees ou Pinhead sont apparus dans un grand nombre de productions au fil des ans et dans le cas de Michael Myers n’a pas fait exception, puisqu’il a connu un redémarrage très favorable et une nouvelle livraison est attendue pour ce 2021 et récemment David Gordon, le réalisateur de «Halloween Kills» a parlé de l’intrigue.

En 2018, il est sorti en salles ‘Halloween’, qui est une continuation du film original de 1978 de Jean charpentier, donc toutes les autres productions réalisées, y compris le remake de Rob zombie Et après le grand succès, il a été décidé de faire une suite, qui devait arriver en 2021, mais qui a dû être retardée en raison de la pandémie de coronavirus.

Lors d’une interview pour le magazine Empire, David Gordon Green, Le réalisateur de ‘Halloween Kills’ a parlé de l’intrigue et a également montré un nouvelle image cela répondrait à quelques questions sur le retour de ce personnage:

“Ce film parle de la peur de la communauté, de la paranoïa, de la désinformation et de la panique de la foule. Ce film est un excellent film de genre pop-corn et ce n’est pas vraiment une déclaration, mais c’est étrange comme c’est les choses s’alignent. Ce ne pourrait pas être un moment plus intéressant pour sortir un film comme celui-ci. “

En plus de ces mots, vous pouvez voir Michael Myers quitter la maison en feu où il a été piégé à la fin du dernier épisode, ce qui nous donnerait une idée de la manière dont ce personnage reviendrait pour cette suite qui est prévue pour le 15 octobre 2021 Dans le monde entier.