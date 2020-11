La série Netflix axée sur les personnages de Marvel a été un grand succès pour la plate-forme, en plus d’être du goût du public, leur annulation a donc été un coup dur pour les fans, mais malgré le fait que des rumeurs ont surgi sur leur possible retour, il n’y a encore rien officiellement, mais selon certaines sources, nous verrons Kingpin et Daredevil à l’écran dans le MCU et aurons même une excellente connexion avec Spider-Man.

La première série Netflix à se concentrer sur un héros Marvel était “ Daredevil ”, mettant en vedette Charlie Cox dans le rôle de Matt Murdock, un rôle qui a mené pendant trois saisons et le croisement “ The Defenders ”, mais l’annulation de sa série a causé un Beaucoup de gens ont demandé le retour de l’acteur au rôle du MCU ou la reprise de la série pour la plateforme Disney +, ce qui n’a pas été confirmé jusqu’à présent.

Selon des informations provenant de sources proches de Marvel, non seulement ce héros arriverait dans la franchise, car apparemment nous verrons Kingpin et Daredevil dans le MCU, puisque Kevin Feige envisage de revenir au personnage et de le voir avec Spider-Man et même d’en voir un nouveau. confrontation contre Kingpin, quelque chose un peu similaire à l’arrivée de Deadpool au MCU, mais on ne sait pas encore si ce sera pour un quatrième opus de “Spidey”.

Il faut se rappeler que l’acteur Vincent D’Onofrio, qui a joué Kingpin, a déclaré ouvertement qu’il était plus qu’ouvert à la possibilité de revenir en tant que méchant de l’univers cinématographique Marvel, qui est apparemment pris en compte par Marvel Studios. et peut-être qu’à l’avenir, il reviendra dans le rôle pour affronter à nouveau le démon de Hell’s Kitchen et Spider-Man.