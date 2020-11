Rob Zombie … le zombie. Jo ho ho.

Le prologue de «3 from hell» est excellent, et la manière de récupérer les personnages de «The Devil’s Renegades» est très stimulante. Mais il semble qu’après «Les Seigneurs de Salem», le musicien devenu cinéaste s’est installé et s’est endormi, d’abord avec «31» et maintenant avec ce «3 de l’enfer». Un très bon début qui s’estompe au fil des minutes. Le début de la fin: De là pour insister, crier et rouler en descente sans avancer.

Et c’est que le film ne quitte à aucun moment sa zone de confort. Récidive pure et violente, pure «exploitation» morbide. De plus en plus, et plus de la même chose mais sans l’étincelle ni le charme du précédent, dans quoi plus qu’une suite semble être un substitut. La suite typique prend du temps pour leur faire à nouveau attention, maintenant que votre moment est peut-être passé et que vous avez perdu, en plus de la faveur du public, aussi le pouls.

C’est, pour les fans très fanatiques. Viande canine pour les amateurs dévoués à la cause. Efficace sur de courtes distances et distrait pour toute cette agitation sans grand chose à faire, mais sans l’ornementation qui mérite d’être rappelée trois secondes plus tard. Rien à voir avec «Les Seigneurs de Salem», un film courageux qui, avant tout, prend le taureau par les cornes. «3 from hell» est juste une scène post-crédit.

Une scène post-crédit conservatrice, allongée et faussement provocante qui joue la sécurité. Comment voir les taureaux depuis la ligne de touche.

Par Juan Pairet Iglesias



@Wanchopex