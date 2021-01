Comme le rapporte Deadline, Paramount Pictures a décidé de changer la date de sortie du futur film de la période de Damien Chazelle,‘Babylone’. Avec Brad Pitt (‘Hearts of Steel’) et Margot Robbie (‘Me, Tonya’), le nouveau projet du réalisateur de ‘The City of Stars – La La Land’ devait sortir pour Noël 2021, bien qu’il l’aura enfin une sortie limitée aux États-Unis le 25 décembre 2022 suivie d’une sortie massive le 6 janvier 2023.

‘Babylone’Il est décrit comme un drame classé R se déroulant à Hollywood à la fin des années 1920, pendant la période de transition entre les films muets et les talkies-walkies. Ce sera une histoire originale écrite par Chazelle lui-même qui, de la même manière que «il était une fois à … Hollywood», un film auquel Robbie et Pitt ont participé, combinent de vrais personnages avec d’autres personnages de fiction.

L’un de ces vrais personnages sera Anna May Wong, l’une des premières stars de l’Est d’Hollywood, dans un rôle qui sera joué par Li Jun Li («Quantico»). Rappelons que Robbie a obtenu le rôle après qu’Emma Stonese a été forcée de quitter le projet en raison d’un conflit de dates avec un autre engagement antérieur découlant de retards dus à la pandémie mondiale.

Chazelle, dont les crédits incluent également “ Whiplash ” (2014) et “ First Man – The First Man ” (2018), sera l’écrivain et le réalisateur de ce projet produit par Olivia Hamilton, Matt Plouffe et Marc Platt.

Dans le même ordre d’idées, Paramount a également officiellement retiré le prochain biopic de Lee Daniels, «Les États-Unis contre Billie Holiday», de son calendrier après que Hulu ait récemment acquis les droits de distribution du film. Avec Andra Day et Trevante Rhodes, cette histoire se concentre sur la figure mythique de Billie Holiday, l’une des plus grandes chanteuses de jazz de tous les temps, et sa relation orageuse avec la célébrité, la dépendance, l’amour, l’activisme politique ou le FBI.