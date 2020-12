La réflexion sur la représentation de la violence masculine envers les femmes au cinéma fait l’objet de mouvements féministes depuis les années soixante-dix. Grâce aux efforts qui ont été faits depuis, les téléspectateurs – influencés par l’environnement qui les entoure, dans lequel de plus en plus de femmes manifestent leur insatisfaction face à leur représentation à l’écran – sont de plus en plus exigeants avec l’intention et la forme dans le cette violence est utilisée dans les films qu’il consomme. Pour ces téléspectateurs, fatigués de trouver la violence contre les femmes comme un contenu divertissant, Bad Night sera non seulement décevant, mais insupportable.

Le premier opéra de Gabriela Calvache raconte l’histoire de Dana, une prostituée asservie dans un cercle d’esclaves blancs dirigé par Edson. Elle doit beaucoup d’argent et fait de son mieux pour l’obtenir pour éviter d’être tuée. Une fois que l’un de ses clients tombe amoureux d’elle, elle commence à planifier le sauvetage de la première fille qui a été kidnappée pour la vente et qui souffre d’abus sexuels.

Le sujet est délicat et la représentation doit répondre à la cruauté de l’argument. Cependant, la plupart du temps à l’écran est consacré à louer l’homme parfait qui compatit avec la victime, celui qui, bien qu’il ne reçoive pas le traitement qu’il mérite, est là pour elle. Le client qui tombe amoureux d’elle a une fille à l’hôpital. On ne sait pas ou on ne sait pas pourquoi, mais l’accent est clairement mis sur sa préoccupation pour la fille, car avec de grands efforts, il parvient à être un pilier de soutien pour sa fille et Dana.

Il y a de nombreux aspects du contexte dans lequel l’histoire se déroule qui ont seulement été mentionnés et qui ne se sont développés à aucun moment. La fille de Dana est dans un tremblement de terre, la fille du Dr Julián arrive à l’hôpital sans explication, le fonctionnement du réseau de trafiquants blancs ne se développe pas; Nous ne connaissons même pas l’histoire en profondeur du protagoniste ou de la fille kidnappée.

Au lieu de cela, ce qui est largement décrit est l’histoire du médecin, dans laquelle on nous montre son grand degré de solidarité et ses compétences de super-héros pour sauver les femmes d’une entreprise aussi risquée et complexe.

La mauvaise nuit, tente d’être émotionnelle et de générer de l’empathie avec les victimes d’abus sexuels. Il a également des efforts clairs – en utilisant des éléments narratifs de films d’action dans le style de Extraction ou Terminator – pour être un film divertissant. Cependant, il est resté dans de pures tentatives. Certaines failles logiques dans certaines scènes d’action font qu’il semble maladroit de se démarquer dans cette catégorie, mais cela n’approfondit ni ne respecte le sujet complexe qu’il dépeint.

Susana Guzmán De la O L’écriture et le cinéma sont mes plus grandes amours. J’admire Tarkovski, mais je pleure à chaque fois que je vois Up.