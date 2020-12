Le projet de lancer 17 films Warner Bros. simultanément en salles et en streaming a généré la polémique du moment au sein de l’industrie cinématographique. Parmi les détracteurs d’un tel modèle – que Wonder Woman 1984 inaugurera dans deux semaines – a été le fervent défenseur de l’expérience théâtrale Christopher Nolan, qui a même décrit la plate-forme HBO Max comme «le pire service de streaming». Cependant, il semble que le réalisateur britannique et son film Principe ils étaient les conducteurs involontaires de la première mesure hybride controversée qui a été condamnée par WarnerMedia.

Dans une déclaration récemment publiée, le PDG de Warner Bros. Ann Sarnoff a suggéré que la performance au box-office de Tenet était un élément clé pour finalement opter pour des sorties simultanées dans les salles et sur HBO Max. La bande d’espionnage précitée (sortie en salles aux États-Unis début septembre) a permis de récolter 57,6 millions de dollars localement, ce qui équivaudrait à un échec pour toute production avec un budget supérieur à 200 millions de dollars.

«Ce que nous avons appris grâce à Tenet, c’est que les États-Unis ne sont pas encore prêts à rouvrir complètement et à avoir la pleine participation des fans dans les salles, d’où cette nouvelle stratégie», a déclaré l’exécutif (via).

D’autre part, Sarnoff a assuré qu’actuellement seules les productions de 2021 sont envisagées dans le modèle hybride de WarnerMedia, bien que la société soit attentive à la performance de chacun de ses titres sur les deux fronts (théâtral et numérique), sans exclure que le plan être étendue aux premières prévues pour 2022.

“Nous avons des films qui sont prêts à être diffusés et qui sont restés dans les rayons”, a-t-il ajouté. «Nous pensions que c’était la situation la plus créative et la plus bénéfique pour tous afin de les libérer [las cintas] pas seulement dans les cinémas, mais simultanément pendant 31 jours sur HBO Max afin que les personnes qui n’ont pas accès aux cinémas aux États-Unis puissent voir les films et que nous puissions les commercialiser plus pleinement. “

Cette semaine, Christopher Nolan a déclaré à l’Associated Press qu’il était “très remercié” que Tenet n’était pas “Pris dans le désordre” qui (de son point de vue) est le modèle des premières hybrides.

“Warner Bros. avait une machine incroyable qui permettait aux cinéastes de travailler n’importe où, dans les salles comme à la maison, et ils sont en train de le démonter en ce moment”, a déclaré le réalisateur à une autre occasion. Ils ne comprennent pas ce qu’ils perdent. Sa décision n’a aucun sens économique, et même les investisseurs les plus occasionnels de Wall Street peuvent voir la différence entre une panne et un dysfonctionnement.

Une autre entité mécontente est la maison de production Images légendaires, qui prévoyait il y a quelques jours d’intenter une action en justice contre WB pour empêcher la sortie de Dune et Godzilla vs. Kong en streaming.

christopher nolan au box-office HBO Max Tenet warnermedia



Toño Guzmán J’ai une très mauvaise mémoire. Par solidarité avec mes souvenirs, je choisis de me perdre aussi. De préférence dans une salle de cinéma.