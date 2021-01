Amazon Prime Video a publié la bande-annonce officielle de ‘Félicité’, drame, romance et science-fiction de la main de Mike Cahill («Origins») avec Owen Wilson («Wonder») et Salma Hayek («L’étincelle de la vie»). Le film sera disponible sur le service de streaming à partir du vendredi 5 février 2021.

Dans le film, Greg (Wilson), un gars récemment divorcé dont la vie s’effondre, rencontre la charmante Isabel (Hayek), une femme qui vit dans la rue et est convaincue que le monde pollué et brisé qui nous entoure n’est pas réel. Elle croit qu’ils vivent dans un monde de simulation horrible et dur dans le monde “réel” beau et paisible. Douteux au début, Greg découvre finalement qu’il peut y avoir une part de vérité dans la théorie du complot farfelue d’Isabel.

Avec Wilson et Hayek, le film met en vedette Madeline Zima, Deron Horton, Jorge Lendeborg Jr., Joshua Leonard, Nesta Cooper, Steve Zissis et Dayne Catalano. Écrit et réalisé par Cahill, le film est produit par James D. Stern d’Endgame Entertainment, avec Lucas Smith et Marsha Swinton en tant que producteurs exécutifs.

