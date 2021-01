La promesse est la dette: Apple a publié la bande-annonce officielle de ‘Cerise‘, un film réalisé par les frères Joe et Anthony Russo qui a Tom Holland comme protagoniste principal.

Écrit par Angela Russo-Otstot et Jessica Goldberg (créatrice de “ The Path ”) à partir du roman autobiographique de Nico Walker, qui après avoir été traumatisé par la guerre, tombé dans la drogue et arrêté pour avoir volé des banques a réussi à écrire, de Jail, ce premier roman à embrasser le côté sombre du cœur de l’Amérique avec un véritable humour noir et une gentillesse hors du commun.

Ciara Bravo, Kelli Burglund, Jack Reynor, Forrest Goodluck, Jeff Wahlberg, Michael Gandolfini, Kyle Harvey et Thomas Lennon complètent le casting principal de cette production AGBO des frères Russo eux-mêmes, également producteurs avec Chris Castaldi, Mike Larocca, Jonathan Gray et Matthew Rhodes.

Coproduit par The Hideaway Entertainment, le film sera présenté en première mondiale sur Apple TV + dans le monde entier le 12 mars, bien que deux semaines avant, le 26 février, il sortira dans les salles aux États-Unis qui pourraient y être ouvertes. ensuite…

Une pomme qui sera d’ailleurs en charge du financement, de la production et de la distribution ‘Musette’, le film sur Napoléon Bonaparte que Ridley Scott a réalisé avec Joaquin Phoenix dans le rôle titre.

Cliquez ici pour le voir sur YouTube. Ceci et d’autres vidéos que vous pouvez trouver sur notre chaîne Dailymotion,

ou dans la section Bandes-annonces et vidéos de films du Web.