Netflix a publié la bande-annonce officielle de ‘Destiny: La saga Winx’, adaptation en direct de la populaire série animée italienne «Winx Club». La vidéo montre un premier regard sur les personnages principaux de la série dirigée par Abigail Cowen (“ Les aventures effrayantes de Sabrina ”) dans son rôle de Bloom, leader du Winx Club et l’un de ses membres fondateurs. La série sera diffusée sur la chaîne le 22 janvier 2021.

La première saison se compose de six épisodes et raconte le passage dans la vie adulte de cinq élèves fées d’Alfea, une école de l’Autre Monde. Là, ils doivent apprendre à maîtriser leurs pouvoirs magiques, ainsi qu’à gérer les amours, les rivalités et les monstres qui menacent de les détruire.

Aux côtés de Cowen, la série met en vedette Hannah van der Westhuysen comme Stella, Precious Mustapha comme Aisha, Eliot Salt comme Terra, Elisha Applebaum comme Musa et Sadie Soverall comme Beatrix. Le casting est complété par Freddie Thorp comme Riven, Danny Griffin comme Sky, Theo Graham comme Dane, Jacob Dudman comme Sam, Eve Best, Robert James-Collier, Josh Cowdery, Alex Macqueen et Eva Birthistle.

La série d’action en direct est produite par Brian Young («The Vampire Diaries»), Iginio Straffi, Judy Counihan et Kris Thykier pour Archery Pictures. Brian Young est lui-même producteur exécutif et showrunner sur ce projet dont le principal travail photographique a eu lieu en Irlande.

La série animée a été créée par le PDG de Rainbow Group Iginio Straffi en 2004 et est diffusée depuis près de 15 ans. En raison de son énorme succès en Europe et aux États-Unis, la série a engendré une franchise croissante composée de deux séries dérivées, du merchandising, d’une ligne de poupées et de jeux vidéo.

‘Destiny: La saga Winx’ Il s’agit de la deuxième collaboration entre Netflix et Rainbow Group, comme ils l’avaient fait auparavant pour produire la série animée / spin-off “ World of Winx ”.