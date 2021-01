Netflix a publié la bande-annonce officielle de ‘Je me soucie beaucoup‘, un thriller comique mettant en vedette Rosamund Pike (‘ Madame Curie ‘), Peter Dinklage (‘ Trois annonces à la périphérie ‘) et la lauréate d’un Oscar Dianne Wiest (‘ Mule ‘) qui sera disponible sur le service de streaming à partir du 19 septembre prochain. Février 2021 aux États-Unis.

Le film suit la tutrice légale corrompue Marla Grayson (Pike), connue pour son travail “réussi” consistant à utiliser la loi à son avantage mais au détriment de ses clients âgés. Le problème survient lorsqu’elle rencontre sa meilleure moitié, une femme plus âgée (Wiest). auquel il essaie d’arnaquer et qui s’avère être bien plus qu’il n’y paraît.

Eiza Gonzlez (‘Baby Driver’) et Chris Messina (‘Birds of Prey’) complètent le casting de ce film écrit et réalisé par J. Blakeson (‘The Disappearance of Alice Creed’), avec une production de Teddy Schwarzman à travers son label Black Bear et Blakeson lui-même pour Sugar November. Ben Stillman, Michael Heimler et Sacha Guttenstein seront les producteurs exécutifs du projet.

Le film a eu sa première mondiale au Festival international du film de Toronto 2020 avec des critiques généralement positives.

