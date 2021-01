‘C’est un peché’ est la nouvelle série écrite et produite par le scénariste nominé aux Emmy Awards Russell T. Davies, directeur de la création de séries telles que “ Queer as Folk ”, le retour de “ Doctor Who ” ou de sa spin-off “ Torchwood ”, ainsi que “ Un scandale très anglais ‘ou que ‘Années et années’ récemment émis dans notre pays par Movistar +.

Avec Olly Alexander, le leader et chanteur du groupe Years & Years, cette production britannique de Channel 4 dépeint l’amitié et l’amour pendant la crise du sida dans les années 1980 à travers les yeux de trois jeunes. homosexuels alors qu’ils se lancent dans une nouvelle vie à Londres.

Omari Douglas et Callum Scott Howells accompagnent Alexander en tant que protagonistes de cette série qui comprend également la participation de Keeley Hawes, Shaun Dooley, Neil Patrick Harris, Stephen Fry et Tracy Ann Oberman. La série est composée de cinq chapitres de soixante minutes, les cinq réalisés par Peter Hoar qui seront diffusés intégralement sur HBO Espagne le 23 janvier, un jour plus tard qu’au Royaume-Uni.

‘C’est un peché’ explore la vie de Ritchie (Alexander), Roscoe (Douglas) et Colin (Howells) alors qu’ils commencent une nouvelle vie à Londres au début des années 1980. Sans se connaître, ces jeunes homosexuels et leur meilleure amie Jill (West), rencontrer et partager des aventures. Mais l’incidence d’un nouveau virus augmente et bientôt leur vie sera mise à l’épreuve de manière inattendue. Au fur et à mesure que la décennie passe et qu’ils grandissent dans l’ombre du sida, ils sont déterminés à vivre et à aimer plus que jamais.

Ensuite, pas une, mais deux bandes-annonces: une d’une minute avec des sous-titres espagnols grâce à HBO, son distributeur dans notre pays, et une autre, encore plus intéressante, grâce à son réseau d’origine, la British Channel 4.

