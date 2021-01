CBS a publié la bande-annonce complète du redémarrage télévisé de la série dramatique policière des années 1980,‘L’égaliseur’, qui met en vedette l’actrice et chanteuse Queen Latifah («Girls Plan») en tant que rôle principal. Créé par Andrew Marlowe et Terri Miller, dans la vidéo, nous voyons des scènes d’action avec Latifah dans son rôle de Robyn McCall.

Ce sera une nouvelle version de la série classique et de la franchise cinématographique qui suivra l’histoire du personnage de Latifah, une figure énigmatique qui utilise ses capacités étendues pour aider ceux qui sont en difficulté et n’ont nulle part où aller. La série a été écrite par Marlow et Miller, tour à tour showrunners.

Avec Latifah, la série met en vedette Lorraine Toussaint, Tory Kittles, Adam Goldberg, Liza Lapira et Laya DeLeon Hayes. Latifah, Marlowe, Miller, Debra Martin Chase de Martin Chase Productions, John Davis et John Fox de Davis Entertainment sont les producteurs exécutifs avec le créateur de la série originale Richard Lindheim et Shakim Compere de Flavour Unit, dans une production télévisée et télévisée universelle. Studios de télévision CBS.

La série originale a été créée par Michael Sloan et Richard Lindheim, diffusée pendant quatre saisons de 1985 à 1989 sur CBS. Il mettait en vedette le regretté acteur anglais Edward Woodward, qui jouait le rôle de l’agent de renseignement à la retraite Robert McCall. En 2014 est venu sa version cinématographique, «The Equalizer: The Protector», un film mettant en vedette Denzel Washington qui a eu une suite en 2018. Les films ont rapporté plus de 382 millions de dollars au box-office mondial.

La série devrait faire ses débuts sur la chaîne le dimanche 7 février, après le Super Bowl.

