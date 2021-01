Quelques mois se sont écoulés depuis qu’El Hierro a été secoué par une série de meurtres. Candela Montes, une juge mal à l’aise qui commence à s’habituer à une destination aussi particulière, reste déterminée à résoudre l’affaire de trafic de drogue impliquant l’homme d’affaires Daz. Craignant les représailles de ses anciens partenaires, Daz refuse de coopérer avec le juge, mais malgré cela, quelqu’un envoie un tueur à gages pour l’achever. Qui veut le tuer? Et pourquoi?

Candela doit faire face à ce nouveau problème tout en s’occupant du travail quotidien du tribunal. Entre autres problèmes, un conflit familial désagréable qui affectera plus que tout Candela dans sa carrière: Gaspar et Luca sont un mariage brisé, un père et une mère qui se battent pour la garde d’un chat et Dcil, leurs deux filles, sans s’arrêter. penser à ce qu’il y a de mieux pour eux ou aux dommages que la confrontation peut leur causer.

Le conflit divisera l’île en deux, positionnera tout le monde d’un côté ou de l’autre et conduira de manière inattendue à un meurtre avec de nombreux suspects possibles.

Movistar + présente la bande-annonce officielle de la saison 2 de ‘Fer’, qui sera présenté en exclusivité le 19 février 2021. Le thriller d’investigation acclamé et réussi, l’une des séries originales Movistar + les plus regardées, présente un nouveau cas de la juge Candela Montes sur l’île d’El Hierro, où il a tourné presque toute la série.

En fait, le succès critique et populaire de la série est ce qui a conduit à la production de cette deuxième saison, qui se compose d’un total de six épisodes d’environ 50 minutes chacun, étant à l’origine conçue comme une mini-série avec une histoire fermé.

Créée par Pepe Coira et mise en scène par Jorge Coira, la série, coproduite par Movistar + avec Portocabo, ARTE France et Atlantique Productions, a un large casting dirigé par Candela Pea et Daro Grandinetti, accompagnés dans cette deuxième saison par Matias Varela, Aina Clotet , Iris Daz, Aroha Hafez, Ciro Mir, Naira Lle, Helena Sempere, Luifer Rodrguez, Enrique Alcides, Kimberley Tell, Norberto Trujillo, Tania Santana, Maykol Hernndez, Celia Castro et Antonio Durn ‘Morris’, entre autres.

Pour fêter l’arrivée de la saison 2 de ‘Fer’, Movistar + proposera du 1er février au 15 mars la chaîne pop-up exclusive Movistar Crimen, qui comprendra les deux saisons de la série. En outre, il présentera en première un programme spécial de sa propre production intitulé ‘Isolé à la recherche de la vérité’ qui comprend des entretiens avec Candela Pea, l’enseignant à la retraite Don Carmelo, qui a enseigné des générations de forgerons, ou avec la garde civile qui a conseillé les frères Pepe et Jorge Coira, entre autres.

