Après avoir acquis les droits de ‘Verrouillé‘, HBO Max a sorti une première bande-annonce pour ce thriller de comédie romantique réalisé par Doug Liman (‘ Edge of Tomorrow ‘). Avec Chiwetel Ejiofor (’12 Years a Slave ‘) et Anne Hathaway (‘ Colossal ‘), la bande-annonce est disponible ci-dessous.

Au moment où ils décident de se séparer, Linda (Hathaway) et Paxton (Ejiofor) découvrent que la vie a d’autres projets lorsqu’ils sont confinés chez eux en raison d’une pandémie. Vivre ensemble s’avère être un défi, mais alimenté par la poésie et le vin, le couple se rapproche de la manière la plus surprenante. Ils tenteront ensuite d’effectuer un vol de bijoux à haut risque dans le grand magasin le plus exclusif au monde, Harrods.

Le casting du film est complété par Stephen Merchant, Lucy Boynton, Ben Kingsley, Mindy Kaling, Dule Hill, Jazmyn SimonyBen Stiller. De son côté, PJ van Sandwijk, qui sera également impliqué dans le futur film spatial de Lima et Tom Cruise, produira le projet à travers Storyteller Productions avec Michael Lesslie et Alison Winter. Stuart Ford, Alastair Burlingham et Miguel Palos d’AGC Studios devraient produire aux côtés de Liman et Knight.

Le film présente un scénario de Steven Knight (“ Taboo ”) et sera diffusé sur le service de streaming Warner Media le jeudi 14 janvier.

