Si vous êtes toujours à la recherche d’émotions fortes dans ce 2020 de Second Gen Pictures, SL, nous recevons l’annonce de Skyfire, un blockbuster d’action-aventure chinois sur les catastrophes naturelles, dans le style de Twister, San Andrés ou El día de Mañana.

Skyfire a le mise en scène du célèbre réalisateur britannique Simon West (Lara Croft: Tomb Raider) et les stars Wang Xueqi (Iron Man 3), Hannah Quinlivan (The Skyscraper), Shawn Dou (Love Under the Hawthorn) et Jason Issacs (Harry Potter).

SYNOPSIS SKYFIRE

L’île de Tanhuo serait un véritable paradis naturel, si ce n’était du fait qu’elle se situe dans la ceinture volcanique du Pacifique. Avec le volcan comme attraction touristique, un homme d’affaires sans scrupules a construit un complexe de luxe sur l’île sans prêter attention aux risques que cela comporte. Lorsque le volcan entre en éruption, la jeune volcanologue Meng et son père devront surmonter les problèmes de leur passé pour sauver le plus de vies possible dans une course contre la montre à travers la dévastation torride de la lave et des cendres.

La première en Espagne est prévue le 4 décembre en Premium VOD sur les plateformes numériques de Movistar +, Vodafone TV, iTunes, Google Play, Rakuten TV et Filmin.

